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Haberler Balıkesir “BASKİ’nin duyarsızlığı tahammül sınırlarını aştı”

BASKİ’nin duyarsızlığı tahammül sınırlarını aştı”

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

BASKİ’nin duyarsızlığı tahammül sınırlarını aştı

BALIKESİR'DE AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Toygar Mahallesi'nde günlerdir onarılmayan su patlaklarına ve BASKİ'nin ihmalkarlığına sert tepki gösterdi. Toygar Mahallesinde onarılmayan su kaçakları ve patlakların BASKİ tarafında yapılmamasına tepki gördü. Toygar Mahallesi Muhtarı Osman Köse'ye tam destek veren Başkan Aka, su israfının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BASKİ’nin duyarsızlığı tahammül sınırlarını aştı

Başkan Aka açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir'in dört bir yanında olduğu gibi, Toygar Mahallemizde de BASKİ'nin duyarsızlığı artık tahammül sınırlarını aşmış durumda. Su patlakları günlerce onarılmıyor, mahalle aralarında tonlarca su boşa akıyor. Kuraklığın kapıda olduğu böyle bir dönemde bu israfın vebalini kim üstlenecek?"

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