Yatı parçalanan iş insanı kayboldu

Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu.

YAT üretimi yapan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

SAHİL Güvenlik tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine ekipler verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, kayıp olan Yukay'a ulaşamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

