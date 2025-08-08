Arama çalışmaları sonuçsuz kaldı

MARMARA Denizi'nde teknesi parçalanan ve kendisinden haber alınamayan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan aramalar görüntülenirken, henüz Yukay'a ait bir iz bulunamadı. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait lüks yat ikiye ayrılmış halde bulunmuş; tek başına denize açılan Yukay'a ulaşılamamıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ikinci gününde de zorlu hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, arama çalışmalarına destek ekiplerinin de katıldığı öğrenildi.