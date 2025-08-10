  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Deniz otobüsü Avşa Adası'nda kayalıklara çarptı

Balıkesir'in Avşa Adası açıklarında meydana gelen deniz kazasında, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) filosunda yer alan Burak Reis3 isimli deniz otobüsü, Fener Adası kayalıklarına çarparak hasar aldı. Su alarak bir miktar yan yatan deniz otobüsü, kaptanın soğukkanlı manevrası sayesinde yolcularıyla birlikte sorunsuz şekilde Avşa İskelesi'ne yanaştırıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Yenikapı-Avşa seferini yapan deniz otobüsünün sancak gövdesi çarpma sonucu su almaya başladı ve bir miktar yan yattı. Ancak kaptanın soğukkanlı manevrası sayesinde deniz otobüsü, yolcularıyla birlikte sorunsuz şekilde Avşa İskelesi'ne yanaştırıldı.

Olayın ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Su tahliyesi için bir arazöz gemiye yönlendirilerek müdahaleye başlandı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı. Yolcuların tahliyesi güvenli şekilde tamamlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, seferlerin geçici olarak durdurulabileceği bildirildi.

