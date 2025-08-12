Deprem değil merak öldürdü

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde önceki akşam meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 şiddetindeki depremde Manisa Gördes'te de can kaybı yaşandığı ortaya çıktı. Ancak kırsal Kobaklar Mahallesi camisinde yaşanan bu kayıp, "Deprem değil bina öldürür" sözündeki binanın yanı sıra tedbirsiz merak duygusunun da ölüme davetiye çıkarabileceğini gösterdi.

Camide yatsı namazı sonrası merdivenle mihrabın üstündeki çatlakta inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve arkadaşının üzerine mihrap tacı ve tuğlalardan oluşan parçalar düştü.

TUĞLA ve sıvalardan oluşan ağır parçaların metrelerce yükseklikten başlarına çarpması sonucu iki arkadaş kanlar içinde yere yığılarak ağır şekilde yaralandı. Cami cemaatinden talihsiz kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan iki arkadaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mevlüt Altungeyik (66), yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı İbrahim Kara'nın tedavisinin ise yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.