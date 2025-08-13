Balıkesir ve Manisa’da 193 bina ağır hasarlı

BALIKESİR'DE meydana gelen depremin bilançosunu açıklayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin ardından 37 mahallede bin 500 bağımsız bölümde inceleme yapıldığını belirterek, Balıkesir'de 152, Manisa'da 45 olmak üzere toplam 193 binanın ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

BİNALARIN HEPSİ TARANIYOR

"AĞIR ve orta hasarlı binalara kesinlikle girilmemeli" uyarısında bulunan Bakan Kurum, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı süratli bir şekilde başlattık. Önceliğimiz yıkılan binalardaki kardeşlerimizdi. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespit ekiplerimiz başta Balıkesir olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde 37 mahallede, 774 binada tam 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptılar. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 45 binadan 52 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik. 193 bina ağır hasar aldı" şeklinde konuştu.

Her depremde olduğu gibi devletin tüm birimleriyle sahada olduğunu belirten Kurum, "Vatandaşın yanı başında olmaya gayret gösteriyoruz. Beslenmeden barınmaya, arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar vatandaşımızın ihtiyacı olan her alanda hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Sındırgı bölgesindeki tüm binalarda arama tarama yapacağız. Ekiplerimiz çalınmadık kapı bırakmayacak. Vatandaşlarımız riskli binaya kesinlikle girmesin. Hasar tespit çalışmasının sonlanmasını beklesinler" ifadelerini kullandı.