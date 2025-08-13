Deniz dibinde ROV nöbeti

YALOVA'DAN Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kurbağa adamlar su altında iş insanına ait bir ize ulaşmak için dalış yaparken, İzmir Emniyeti'nden bölgeye getirilen İnsansız Su Altı Robotu ROV ile de deniz tabanında arama yapılıyor.

ROV ile yapılan aramada daha önce Marmara İmralı Adası açıklarında batan yük gemisine ait enkaz ve kayıp olan iki denizcinin cesedi metrelerce derinlikte bulunmuştu. İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

DENİZ TABANINI ARADI

HALİT Yukay'ı arama çalışmaları Balıkesir'in sahil şeridinde devam ediyor. Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor. Sabah erken saatlerde Kestanelik Limanı'ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi, İzmir Emniyeti'nden bölgeye getirilen ROV ile deniz tabanında arama başlattı.

Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. Yapılan ilk incelemede gövdenin parçalara ayrıldığı oluşan izlerin ve kırıkların çarpışmadan kaynaklandığı bulguları elde edildi.

KAPTAN TUTUKLANDI

YUKAY'IN parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Öte yandan Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce işadamı ile görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşına ulaşamayınca işadamının babasını arayıp şüphesini dile getirdiği öğrenildi.