Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Sındırgı’da bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaş yaşadığı korkuyu atlataman 13.13'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki sismik hareketlilik sürüyor. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen bu depremin ardından bu kez yine Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde ikinci deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.13'te meydana gelen bu depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Her iki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.