  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Balıkesir Balıkesir' de otoyolda alevlere teslim olan tır ot yangına sebep oldu

Balıkesir' de otoyolda alevlere teslim olan tır ot yangına sebep oldu

Balıkesir'den gece saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul-İzmir otoyolundaki tır bir anda yanmaya başladı. Kullanılamaz hale gelen tır otoyol kenarında bulunan otluk alanda yangına neden oldu.

İHA

Giriş Tarihi:

Balıkesir’ de otoyolda alevlere teslim olan tır ot yangına sebep oldu

Olay sabaha karşı İstanbul - İzmir Otoyolu Batı gişelerinden sonra meydana geldi. İzmir yönünden gelip İstanbul istikametine giden 35 CGB 385 tır sebebi belirlenemeyen bir nedenle aninden alev aldı. ve ot yangınına müdahale edildi.

Balıkesir’ de otoyolda alevlere teslim olan tır ot yangına sebep oldu

Otoyolda yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tır yangınına müdahale ettiler. Tır da yangın başlayınca sürücünün aracı terk etti. İtfaiye ekipleri tır yangınını söndürürken, sıçrayan alevler otoyol kenarında bulunan otluk alanda yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri hem tırı hem de otluk alanda çıkan yangını söndürerek, kapanan otoyol şeridini trafiğe açtı. Yangın ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA