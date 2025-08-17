Devlet gücünü Sındırgı’da gösterdi

Depremin ilk anından itibaren can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin gelişmelerle birlikte, bakanlar ve kurumlar ardı ardına açıklamalarda bulunarak yaraların sarılması için atılan ve planlanan adımları kamuoyuyla paylaştı. Tam bir seferberlik anlayışı ile depremin yaşandığı ilk saatlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 11 Ağustos'taki açıklamasına göre ise, hastanelere toplam 52 başvuru yapıldığı, 29 yaralının tedaviye alındığı ve bunlardan 19'unun taburcu edildiği bildirildi. Halen 10 yaralının tedavisi devam ederken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Deprem sonrası Sındırgı Devlet Hastanesi bahçesine sahra hastanesi kurulurken, evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi Sındırgı Atatürk Şehir Stadyumu'nda geçirdi.

BAKANLAR SAHAYA ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından hızla Balıkesir'e intikal ederek koordinasyon toplantılarına katıldı ve deprem bölgelerinde yerinde incelemelerde bulundu. Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik depremden etkilenen Balıkesir ve Manisa'daki hasar tespit çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini bildirdi. Konut sorununa değinen Kurum, Sındırgı merkezdeki 100 TOKİ konutunun Mayıs ayında hak sahiplerine teslim edileceğini, köy konutlarının inşasına ise 1,5 ay içinde başlanacağını açıkladı.

20 MİLYON ÖDENEK AKTARILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki acil harcamalar için AFAD'dan 20 milyon lira ödenek aktarıldığını duyurdu. Yıkılan binayla ilgili hukuki sürecin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ve numunelerin alınmasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağını ifade etti. Bakan Yerlikaya, 50 hasar tespit ekibi, 30 zarar tespit ekibi ve Kızılay'ın öncülüğünde 25 ikram ekibinin sahada olduğunu, 1100 arama kurtarma personeli, 11 arama köpeği ve 214 aracın bölgede görev yaptığını bildirdi. Ayrıca, Kütahya'dan konteyner sevkiyatının başladığını ve kalıcı konutlar yapılana kadar geçici barınma imkanlarının sağlanacağını belirtti.

KOORDİNASYON SAĞLANDI

AFAD, bölgedeki hasar tespit çalışmalarına 285 ekip ve 570 personel ile devam ettiğini bildirdi. 200 yaşam konteynerinin hızla bölgeye ulaştırıldığı, ilk 3 gün içinde 104'ünün kurulduğu ve nakdi barınma desteğini tercih eden 200 ailenin ödemelerinin yapıldığı açıklandı. Bartın Üniversitesi, İlkadım Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (Hızır 41 Afet Mutfağı ve Arama Kurtarma Ekibi), Yıldırım Belediyesi (Arama Kurtarma Ekibi ve Mobil İkram Aracı), Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu da bölgeye insani yardım ve lojistik destek ulaştırarak dayanışma örneği sergiledi.

'GERÇEK DEPREMLE AFET TATBİKATI YAPILDI'

Sındırgı Belediyesi eski başkanı Ekrem Yavaş, deprem günü Kıbrıs'ta olduğunu yaşanan afeti duyar duymaz ilk uçakla ilçeye geldiğini söyledi. İlçeye geldiğinde devletin tüm birimleriyle Sındırgı'ya intikal ettiğini gördüğünü belirten Yavaş, "Devlet gerçek bir depremde adeta tatbikat yaptı. Çevre Şehircilik ve İçişleri bakanlığı ekipleri her konuda hızlı ve organize bir şekilde çalıştı. 5 gün içinde 21 bin konut denetlendi, konteyner kentler kuruldu. Devlet, ne kadar hızlı ve organize olunabileceğini Sındırgı'da gösterdi. CHP ise bir kez daha hizmet değil algı peşindeydi. Kocaeli belediyesinden ekipler buradayken dibimizdeki CHP'li belediyelerin hiçbiri o gün burada değildi. Suni çimli stadyumda yangın riskine karşı çadırlara izin vermeyen valiyi çadırları kaldırdı diye suçlamaktan başka bir şey yapmadı" dedi.