Ballı lezzetin hasat zamanı geldi

Zeytinliklerle kaplı Kazdağları ile Madra Dağı arasında yer alan bölgede, Balıkesir'in Havran ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Havran siyah incirinin hasat sezonu başladı. Bu yıl, 2 bin 500 dekar alanda 25 civarında incir ağacının bulunduğu ilçede, 680 ton rekolte bekleniyor. Coğrafi işaret tescili yapılan Havran siyah inciri, adeta içinden bal damlayan özelliğiyle ve eşsiz lezzetiyle ilgi görüyor. Yaz aylarında bölgeye giden ve bu lezzet için bir yıl bekleyen tatilciler, hem tatilleri boyunca hem de evlerine dönüşlerinde aldıkları bu incirden bolca tüketiyor.

680 BİN KİLOGRAM REKOLTESİ VAR

Üreticiler taze olarak sattıkları gibi kurutarak da değerlendiriyor. Havran'da zeytin, mandalina ve incir gibi ürünler, üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda 25 civarında incir ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl 680 bin kilogram rekolte bekleniyor. Tescilli Havran siyahı incirinden 450 dekar alandan 280 ton kilogram yaş ürün alınırken, kuru incir olarak değerlendirilen Karadizilik ve Sarıdizilik çeşitlerinden de 400 bin kilograma yakın verim elde ediliyor