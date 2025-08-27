Balıkesir'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası su kaynaklarında ilginç gelişme!

Demirözer, depremin odak noktasının yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirterek, "Bu tür depremleri sığ deprem kategorisinde değerlendiriyoruz. Yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği için hem yeraltı sularını hem de yeryüzünü etkiledi. Saha çalışmalarında önemli verilere ulaştıklarını söyleyen Demirözer, özellikle Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresindeki jeotermal kaynaklarda debi artışı gözlemlediklerini ifade etti. Demirözer, "Aynı zamanda jeotermal kaynakların içine yeraltı sularının da karıştığını tespit ettik" şeklinde konuştu.