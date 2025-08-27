Depremler doğuya kayıyor

BALIKESİR'DE meydana gelen artçı depremleri değerlendiren Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların normal olduğunu söyleyerek, "Balıkesir'de bu artçılar uzun süre devam edecek" dedi.Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan binlerce artçı sarsıntıyı değerlendiren Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, deprem aktivitesinin doğuya doğru kaymakta olduğunu söyleyerek Gelenbe Fayı'nın da küçük ölçekte depremler üretmeye başladığını söyledi.

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, yaşanan depremlerin bir fırtına olduğunu söyledi.

FIRTINA ETKİSİ

AYKAN, "4 ve 5.1 büyüklüklerinde artçı depremlerin olması normal. Daha çok deprem fırtınasına benziyor. Depremler, Sındırgı Fayı'nın olduğu bir bölgede devam ediyor. Sındırgı Fayı'nın batı kısmında, Gelenbe Fayı var. Gelenbe Fayı'nda 2019'da kuzey ucunda 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ve uzun süre artçılar devam etmişti. Şu anki deprem aktivitesinin doğuya doğru ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Depremlerin hemen yakınındaki faya transferi sonucunda, Gelenbe Fayı'nda da küçük ölçekte depremler meydana geliyor. Depremlerin transferi devam ederse Balıkesir'de yeni depremler gelişebilir" ifadelerine yer verdi.