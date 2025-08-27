Sındırgı’da trafik kazası! Kavşakta çarpıştılar: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 10 S 400025 plakalı servis minibüsü ile U.S. yönetimindeki 08 ABP 296 plakalı otomobil, Sındırgı girişindeki kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında servis minibüsünün boş olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sındırgı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Balıkesir'e sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazanın ardından yola dökülen yağlar belediye ekipleri tarafından temizlenirken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.