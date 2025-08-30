Kazalar yine can aldı: 3 ölü

Balıkesir ve Aydın'da meydana gelen kazalar yine can aldı. Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne giriş sapağında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, arkasında bulunan özel otomobil ve hemen ardındaki yabancı plakalı TIR'a, 24 yaşındaki A.B. yönetimindeki kamyon hızla arkadan çarptı. Kazada araçlara arkadan çarpan ve Şanlıurfa doğumlu olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü A.B. ağır yaralanırken, araçların arasındaki özel otomobilde bulunan; araç sürücüsü Z.V.M. ile A.V.M ve M.M. isimli, iki çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı. A.B. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 2 çocuk ve otomobil sürücüsü ise hastanede kontrol altına alındı.