Balıkesir Erdek'te içler acısı görüntü: Türkiye'nin en büyük balıkçı köyü çöpler içerisinde!

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Çakıl kırsal mahallesinde, "Türkiye'nin en büyük balıkçı köyü" olarak bilinen bölgede çevre kirliliği tepkilere yol açıyor.
Köyün içinden akan kanalizasyon suları, doğrudan denize bırakılan evsel atıklar ve biriken çöpler, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor.
Mahalle sakinleri, çocukların kanalizasyon sularının aktığı bölgelerde oyun oynadığını belirterek, halk sağlığı açısından büyük bir risk yaşandığını ifade etti. Ayrıca çöplerin zamanında toplanmaması nedeniyle köy çıkışında, Kestanelik yolu üzerinde adeta bir çöp dağı oluştu. Köyün iç kesimlerinde de düzensizlik ve çöp birikintileri dikkat çekiyor.
Vatandaşlar, Erdek Belediyesi'nin bu tabloya seyirci kaldığını öne sürerek tepkilerini dile getirdi. Mahallenin sorunlarının uzun süredir çözülmediğini belirten halk, "Balıkçılıkla Türkiye'ye örnek gösterilen köy, bugün çöpler ve kanalizasyonla anılıyor" sözleriyle duruma dikkat çekti.
Çakıl'daki çevre kirliliğinin görmezden gelindiğini savunan vatandaşlar, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı da sorunun çözümünde yetersiz kalmakla eleştiriyor. Mahalleli, belediyeden ivedi temizlik ve altyapı çalışması bekliyor.