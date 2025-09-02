Balıkesir Erdek'te içler acısı görüntü: Türkiye'nin en büyük balıkçı köyü çöpler içerisinde!

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Çakıl kırsal mahallesinde, "Türkiye'nin en büyük balıkçı köyü" olarak bilinen bölgede çevre kirliliği tepkilere yol açıyor.

Mahalle sakinleri, çocukların kanalizasyon sularının aktığı bölgelerde oyun oynadığını belirterek, halk sağlığı açısından büyük bir risk yaşandığını ifade etti. Ayrıca çöplerin zamanında toplanmaması nedeniyle köy çıkışında, Kestanelik yolu üzerinde adeta bir çöp dağı oluştu. Köyün iç kesimlerinde de düzensizlik ve çöp birikintileri dikkat çekiyor.