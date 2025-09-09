Balıkesir’de TIR kazası: Kimyasal madde sızıntısına karşı tedbir alındı

Kaza, Savaştepe-Balıkesir karayolu üzerinde, Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre virajı alamayan amonyum nitrat yüklü TIR devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kimyasal sızıntıya karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.