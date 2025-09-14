  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Balıkesir Balıkesir'de tur minibüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'de tur minibüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tur minibüsünün şarampole devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Balıkesir’de tur minibüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Kazdağları Milli Parkı içinde bulunan Avcılar Mahallesi Ağlayan Çam mevkisinde devrildi.

Balıkesir’de tur minibüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüste bulunan 13 kişiden 11'i kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Balıkesir’de tur minibüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA