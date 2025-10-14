Balıkesir’de yangın: Evi kullanılamaz hale getirdi

Edinilen bilgilere göre, Yüreğil kırsal Mahallesinde Safiye Çırak'a ait evde sabah saatlerinde elektrik kablolarının şase yapması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşlara elektrik tesisatlarını kontrol ettirmeleri ve ısıtıcı kullanımında aşırı yüklenmeden kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.