Balıkesir’de 18 yıllık cinayeti JASAT aydınlattı

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 18 yıl önce Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesediyle ilgili faili meçhul cinayeti aydınlattı. Olay, 2007'de Gönen Çayı'nda ortaya çıkmıştı. 30 yaşlarındaki cesedin kimliği o dönem tespit edilememişti. Maktulün oğlundan alınan kan sayesinde cesedin Rafet Alkan isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Ancak cinayetin failleri o dönem tespit edilemediği için dosya açık bırakıldı. 2025 yılı Mayıs ayında JASAT tarafından dosya yeniden ele alındı. Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen S.Ş. (59), F.A. (44), S.Ş. (52), E.K.

(59), T.B. (37) ve S.Ş. (37) isimli şahıslar Gönen ilçesinde yakalandı. Baş şüpheli S.Ş., cinayeti işlediğini itiraf etti. Adli rapor doğrultusunda S.Ş.'nin belden aşağısından rahatsız olduğu, hayatını tek başına idame ettiremeyeceği tespit edildi. Şüpheli hakkında ev hapsi, elektronik kelepçe ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Diğer beş kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.