20. Ayvalık Festivali’nde ‘Ege’ rüzgârı esti!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, coşkulu konserlerle devam ediyor. Festivalin ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Ege, sesi, enerjisi ve sevilen şarkılarıyla Ayvalıklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kırlangıç Yaşam Merkezi'ndeki konser alanını dolduran binlerce kişi, Ege'nin söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Müzikseverler, "Delice Bir Sevda", "Yalancı Bahar" ve "Senden Uzak" gibi hit parçalarla nostaljik anlar yaşarken, sanatçının samimi sahne performansı büyük alkış topladı. Festival kapsamındaki etkinlikler pazar akşamına kadar Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde devam edecek.