Balıkesir'de 20'şer dakika arayla 3 kişiyi öldürmüştü! Cezaevi firarisi Mustafa Emlik'e iş verenler tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'i ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Mustafa Emlik'in işverenleri olduğu iddia edilen K.S, K.Y. ve E.B.G, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suçluyu kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı.