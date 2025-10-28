Balıkesir’de dünden bu güne 330 artçı sarsıntı kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 330 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, dün saat 22.48'den bugün saat 11.00'e kadar geçen yaklaşık 13 saatlik sürede toplam 330 artçı sarsıntı kaydedildi.

Deprem izleme istatistiklerine göre, 6,1'lik ana sarsıntının hemen ardından bölgedeki sismik hareketlilik yoğunlaştı. Buna göre, 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 12 olarak kaydedildi.