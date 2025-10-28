Balıkesir’deki depremin yaraları sarılıyor! AFAD duyurdu: Afet bölgesine dev ödenek

Geçtiğimiz gün, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bakan Yerlikaya, depremin ardından can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı.

AFAD DUYURDU: 25 MİLYON LİRA ÖDENEK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği'ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Devletimiz tüm kurumları ve imkanları ile aziz milletimizin yanındadır."