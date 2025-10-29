Balıkesir Sındırgı depreminin hasarı belli oldu: Bakan Kurum rakamlarla açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6,1'lik Sındırgı depremiyle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı. Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız üç bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi.

"3 BİN 684 BAĞIMSIZ BİRİMİ İNCELEDİK"

Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz, şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız."