Yeni faylar tetiklendi! İzmir’de o ilçelere dikkat! “deprem fırtınası yaşanabilir”

BALIKESİR'İN yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da sarsıntının neden olduğu hasarın giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Deprem sonrası evlerine girmeye çekinen vatandaşlar, çimenlik alanlara ve parkların uygun noktalarına kurdukları çadırlarda kalmayı tercih etti. Sındırgı'ya gelen yetkililer, hasar tespit ve yardım çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri vatandaşlara hasarlı evlere girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. Uzmanlar ise söz konusu depremle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İNCELEME YAPILDI
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya depremi meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesini ziyaret etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 3 bina ve 1 iş yerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızı ve çalışma ekiplerimizi ziyaret ettik" dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
RİSKLİ BÖLELERİ SIRALADI
DEPREM bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aydınlı deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden saatler önce uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, "Bugün bu depremi beklediğimi söylemiştim" dedi. Ercan, Sındırgı'daki depremin İzmir, İstanbul ya da Denizli'de yeni bir sarsıntıyı tetiklemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Ercan, İzmir çevresinde İzmir ve çevresi için bazı noktalarda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ercan "Şu anda gergin gördüğüm yerler Midilli, Dikili, Foça, Karaburun, İzmir Körfezi'nin batı girişi, Gediz-Kütahya arası, Sarıgöl-Buldan- Sarayköy-Denizli hattı. Ayrıca Muğla'da Köyceğiz, Ula, Ören, Bodrum ve İstanköy arası da duyarlı gözüküyor" dedi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den de kritik bir uyarı geldi. Sözbilir, "Bölgede 5'e varan büyüklükte artçı depremler meydana gelebilir ve bir deprem fırtınası yaşanabilir" diye konuştu. Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir" değerlendirmesinde bulundu.
'YENİ FAYLAR TETİKLENDİ'
SÖZBİLİR, saat 22.48'de meydana gelen depremin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın olduğunu belirtti. Sındırgı'nın güneyinde 10 Ağustos depremi sonrasında yaptıkları arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
'GERİDE SADECE SİMAV KALDI'
PROF. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamada Balıkesir'deki 6,1'lik depreminden daha büyük bir deprem olamayacağını, bu depremin de Marmara depremini etkilemeyeceğini belirtti. Üşümezsoy, Simav hattının hala risk taşıdığını vurgulayan uzman, "Geriye sadece Simav kaldı" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, "Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi, yeni bir fay düzlemi oluştuğunu daha önce de söylemiştik.
SINDIRGILILAR bundan daha büyük bir deprem beklemesinler" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, Balıkesir'deki son depremin önceki Sındırgı depremiyle bağlantılı olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Bu deprem, daha önceki Balıkesir- Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi; biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Artçı değil, tetiklediği bir deprem"
'BUGÜN DE AYNI'
BALIKESİR Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, bu depremin İzmir'deki herhangi bir depremi tetikleyemeyeceğini ancak Balıkesir çevresindeki faylara stres aktarabileceğini söyledi. Önalan, "İzmir bölgesindeki fayların zaten her an deprem üretebilecek düzeye gelmiş olduğunu biliyoruz. İzmir için deprem tehlikesi dün neyse bugün de aynı" dedi. Depremde hasar görmüş ve yorulmuş binaların 6.1 büyüklüğündeki bir depremde yıkılma riskinin olduğunu söyleyen Önalan, "Gelen bilgilere göre bu riskin gerçekleştiğini görüyoruz. Şu an 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Bu artçıların 5.1 büyüklüğüne kadar ulaşması olağandır. Depremde hasar alan binalara girilmemesini öneriyoruz. Bu depremin İzmir'deki olacak herhangi bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Ancak Balıkesir çevresindeki faylara stres aktarabilir. İzmir zaten deprem çekincesi olan bir il. Yapılan çalışmalar 3 tane fayın süresinin dolduğunu gösteriyor. Bunlar Tuzla, Gülbahçe ve Seferihisar fayı. Bu fayların sismik boşluk oluşturduğu biliniyor ve her an deprem üretebilecek durumda. İzmir bölgesindeki fayların zaten her an deprem üretebilecek düzeye gelmiş olduğunu biliyoruz. İzmir için deprem tehlikesi dün neyse bugün de aynı" dedi.
'ZEMİN ÇOK ÖNEMLİ'
ZEMİN yapı ilişkisinin önemini vurgulayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Komisyon Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, "İzmir'de sıvılaşan, yumuşak, alüvyon biriktiren zeminler çok. Özellikle sahil şeridimizden Bornova, Bayraklı'ya doğru gittiğimiz zaman bu zeminleri görüyoruz. Yapı zemin etkileşimi açısından bakıldığında öyle binalar vardır ki 6 büyüklüğündeki depremde yıkılır. Dolayısıyla zemin burada çok önemli" dedi.