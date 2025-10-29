Yeni faylar tetiklendi! İzmir’de o ilçelere dikkat! “deprem fırtınası yaşanabilir”

'GERİDE SADECE SİMAV KALDI' PROF. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamada Balıkesir'deki 6,1'lik depreminden daha büyük bir deprem olamayacağını, bu depremin de Marmara depremini etkilemeyeceğini belirtti. Üşümezsoy, Simav hattının hala risk taşıdığını vurgulayan uzman, "Geriye sadece Simav kaldı" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, "Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi, yeni bir fay düzlemi oluştuğunu daha önce de söylemiştik. SINDIRGILILAR bundan daha büyük bir deprem beklemesinler" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, Balıkesir'deki son depremin önceki Sındırgı depremiyle bağlantılı olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Bu deprem, daha önceki Balıkesir- Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi; biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Artçı değil, tetiklediği bir deprem"





'BUGÜN DE AYNI'

BALIKESİR Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, bu depremin İzmir'deki herhangi bir depremi tetikleyemeyeceğini ancak Balıkesir çevresindeki faylara stres aktarabileceğini söyledi. Önalan, "İzmir bölgesindeki fayların zaten her an deprem üretebilecek düzeye gelmiş olduğunu biliyoruz. İzmir için deprem tehlikesi dün neyse bugün de aynı" dedi. Depremde hasar görmüş ve yorulmuş binaların 6.1 büyüklüğündeki bir depremde yıkılma riskinin olduğunu söyleyen Önalan, "Gelen bilgilere göre bu riskin gerçekleştiğini görüyoruz. Şu an 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Bu artçıların 5.1 büyüklüğüne kadar ulaşması olağandır. Depremde hasar alan binalara girilmemesini öneriyoruz. Bu depremin İzmir'deki olacak herhangi bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Ancak Balıkesir çevresindeki faylara stres aktarabilir. İzmir zaten deprem çekincesi olan bir il. Yapılan çalışmalar 3 tane fayın süresinin dolduğunu gösteriyor. Bunlar Tuzla, Gülbahçe ve Seferihisar fayı. Bu fayların sismik boşluk oluşturduğu biliniyor ve her an deprem üretebilecek durumda. İzmir bölgesindeki fayların zaten her an deprem üretebilecek düzeye gelmiş olduğunu biliyoruz. İzmir için deprem tehlikesi dün neyse bugün de aynı" dedi.