Deprem fırtınasında ‘jeotermal su’ detayı! “Kuruyan akarsu da akmaya başladı”

GAZİ Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı bölgesinin jeotermal bakımdan zengin olduğunu söyleyerek, "Sıcak su ve su buharı kaynakları bol ve buradan jeotermal enerji elde ediyoruz. Ama bu suların sıcak olmasının nedeni ne? Aktif faylar. Bu sıcak su, sıcak buharların faaliyetleri, bu depremlerin sık olması, deprem fırtınalarının ortaya çıkmasında bir etken olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
'AKMAYA BAŞLADI'
PAMPAL, Sındırgı çevresinde yıkıcı deprem beklenmediğini de belirterek, "Artçıların sayısı 14-15 bini bulabilir ancak bölgede büyük bir deprem beklemiyoruz" dedi.
Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerine hayat veren, yaklaşık 20 yıl önce kuruyan su kaynağının depremle yeniden akmaya başlaması bölgedeki vatandaşları sevindirdi.