Balıkesir Sındırgı yine sallandı! Deprem Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa'da da hissedildi

AFAD'ın verilerine göre 9,6 kilometre derinliğindeki deprem 4,3 büyüklüğünde yaşandı. Deprem Sındırgı'nın yanısıra Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa'da da hissedildi. Depremlere alışkın olan Sındırgı'da hayatın kısa sürede normale döndüğü ifade edildi.