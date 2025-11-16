İşte Balıkesir'deki ölü fayın dirilmiş hali! Yeni Asır görüntüledi

YENİ AKTİVİTELER MÜMKÜN

Bilim insanlarının daha önceki araştırmalarında bu izi bulamadığını ifade eden Sözbilir, "Bugün ikinci depremden sonra özellikle iz büyüdüğü için bunu gözlemleyebildik. Olası yeni depremin büyüklüğünün 6.1 civarında olabileceğini ve Güneydoğu'ya doğru bir hareket gözlenebileceğini söyleyebiliriz" dedi. Bölgedeki tehlikenin henüz geçmediğini belirterek yeni bir deprem uyarısında bulunan Hasan Sözbilir, "Dağdaki fayların uzunluklarına baktığımız zaman, 40 kilometreye varan bir uzunluğu haritalamıştık. Şu anda 30 kilometreye yakın bir uzunluk kırılmış oldu. Daha kırılması gereken bir uzunluk var. O yüzden şu anki deprem aktivitesi, yeni bir fayla sonuçlanabilir ve yeni bir depremle karşımıza çıkabilir. Bu deprem fırtınası dediğimiz olay devam edecek ve yeni bir kırılmayla tekrar bir artçı deprem aktivitesine bir daha gireceğiz" yorumunu yaptı. Sındırgı'nın Işıklar köyünde yaşayan İsmet Yalçın'ın hikayesi, hem ilginç bir deprem tecrübesi hem de bilimsel bir keşif niteliği taşıyor. Tam fay hattının üzerinde bulunan kerpiç evinde sarsıntıyı yaşayan Yalçın, yaptığı kritik gözlemlerle bölgedeki yeni bir diri fay hattının tespit edilmesine öncülük etti.