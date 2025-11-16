İşte Balıkesir'deki ölü fayın dirilmiş hali! Yeni Asır görüntüledi

Balıkesir'de deprem hareketliliği sürerken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den kritik bir açıklama geldi. Sındırgı'daki Işıklar Köyü'nde yaşayan İsmet Yalçın'ın gözlemlerini dikkate alan Sözbilir, orada bulunan yer çatlaklarının daha önce ölü olarak bilinen fay hattının yüzey kırığı olduğunu doğruladı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı incelemeler ışığında Yeni Asır Haber Müdürü Burcu Ilgın'a değerlendirmelerde bulundu. Hasan Sözbilir ile birlikte arazi çalışmasına katılan Ilgın, depremlerin sebep olduğu ve Işıklar Köyü'nde yeryüzüne kadar ulaşan kırığı ilk defa görüntüledi.
FAY AKTİF HALE GELDİ
Sındırgı'ya bağlı Işıklar Köyü ve çevresindeki dağlık alanda ilk olarak bölge sakini İsmet Yalçın adlı bir vatandaşın dikkatini çeken jeolojik yapılar, Prof. Dr. Sözbilir'e gösterildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bu yapının Emendere Fay Zonu üzerindeki, daha önce diri fay haritalarında bulunmayan bir fay hattı olduğu kesinleşti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu fayı tektonik stresin değişmesi sonucu "Ölü fayın dirildiği nokta" olarak nitelendirerek, fayın yeniden aktif hale geldiğini bilimsel olarak teyit etti. Sındırgı bölgesindeki Emendere Fay Zonu'nda, diri fay haritalarında yer almayan ve bilimsel literatürde "ölü fay" olarak bilinen bir fay hattının yeniden aktifleştiği, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından doğrulandı.
DEPREM TEHLİKESİ KAPIDA
Sözbilir: "Emendere fay zonu olarak bilinen ölü fayın Işıklar Köyü'nde yeniden aktifleştiği gösteren bölgedeyiz. Bu fay bugün ilk defa görüldü. Bu durum yaşanan son iki büyük deprem nedeniyle gerçekleşti. Yakın zamanda fayın ilerideki hattında yeni bir deprem oluşabilir" açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, yeniden aktifleşen bu fay hattının son dönemde bölgede art arda meydana gelen iki büyük depremi (muhtemelen Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki sarsıntıları) meydana getiren veya bu sarsıntıları tetikleyen ana yapılardan biri olduğunu belirtti. Uzman isim, fay hattının tamamının henüz kırılmamış olduğuna dikkat çekerek, hattın ilerideki kırılmamış kısmında benzer büyüklükte yeni bir depremin yakın zamanda beklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum ise bölge halkı için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Fayın yeniden aktifleştiği bölgenin hemen yanında jeotermal su çıkışının gözlemlenmesi de ayrıca dikkat çekti. Prof. Dr. Sözbilir, bu durumun fay zonunun jeotermal sistemi kontrol ettiğini ve bölgedeki tektonik hareketliliğin devam ettiğini gösteren ek bir kanıt olduğunu doğruladı. Bölgedeki deprem fırtınası devam ederken, uzmanlar hasarlı binalara girilmemesi ve resmi kurumlarca yapılan uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini yineledi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, normal şartlarda 6.0 büyüklüğünü geçen depremlerin yüzeyde kırıklar oluşturduğunu Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremin ise tam sınırda olduğunu belirtti.
YENİ AKTİVİTELER MÜMKÜN
Bilim insanlarının daha önceki araştırmalarında bu izi bulamadığını ifade eden Sözbilir, "Bugün ikinci depremden sonra özellikle iz büyüdüğü için bunu gözlemleyebildik. Olası yeni depremin büyüklüğünün 6.1 civarında olabileceğini ve Güneydoğu'ya doğru bir hareket gözlenebileceğini söyleyebiliriz" dedi. Bölgedeki tehlikenin henüz geçmediğini belirterek yeni bir deprem uyarısında bulunan Hasan Sözbilir, "Dağdaki fayların uzunluklarına baktığımız zaman, 40 kilometreye varan bir uzunluğu haritalamıştık. Şu anda 30 kilometreye yakın bir uzunluk kırılmış oldu. Daha kırılması gereken bir uzunluk var. O yüzden şu anki deprem aktivitesi, yeni bir fayla sonuçlanabilir ve yeni bir depremle karşımıza çıkabilir. Bu deprem fırtınası dediğimiz olay devam edecek ve yeni bir kırılmayla tekrar bir artçı deprem aktivitesine bir daha gireceğiz" yorumunu yaptı. Sındırgı'nın Işıklar köyünde yaşayan İsmet Yalçın'ın hikayesi, hem ilginç bir deprem tecrübesi hem de bilimsel bir keşif niteliği taşıyor. Tam fay hattının üzerinde bulunan kerpiç evinde sarsıntıyı yaşayan Yalçın, yaptığı kritik gözlemlerle bölgedeki yeni bir diri fay hattının tespit edilmesine öncülük etti.
DÜŞEY HAREKET VAR
Fayın hareketi hakkında teknik bilgileri de paylaşan deprem uzmanı, "Buradaki duruma baktığımızda, yanal yönde bir hareket görmüyoruz. Düşey yönde bir hareket var. Bu da eğim atımlı bir normal faya işaret ediyor. Odak mekanizma çözümüyle aynı. Dolayısıyla bu aslında depreme neden olan fayın yüzeydeki izi. Bu keşfin iki önemli sonucu var. Bu bize, Türkiye Diri Fay Haritası'na bazı yeni fayların eklenmesi gerektiğini söylüyor. İkincisi de buradaki sismik tehlikenin, daha farklı bir şekilde değerlendirilmesinin faydalı olabileceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.