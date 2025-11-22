Balıkesir’de evli çifti kaza ayırdı

BALIKESİR'İN Havran ilçesinde, kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü Memduh Akdemir hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Emine Akdemir ise ağır yaralandı. Kaza, Esenler Mahallesi Balıkesir-Edremit Karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon ile Memduh Akdemir yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yola devrildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahalede Memduh Akdemir'in hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan eşi Akdemir'in ise ağır yaralandığı belirlendi. Emine Akdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.