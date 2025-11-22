  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Balıkesir Balıkesir'de tavuk çiftliği küle döndü

Balıkesir'de tavuk çiftliği küle döndü

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

Balıkesir’de tavuk çiftliği küle döndü

BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 5 bin civciv telef oldu. Yangın, gece saatlerinde İsadere Mahallesinde faaliyet gösteren Uğur Soylu'ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde çıktı. Çiftlikten yayılan alev ve dumanları gören personelin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin civcivin yanarak telef olduğu belirlendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA