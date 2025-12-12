Balıkesir'de köygöçüren mantarı 16 yaşındaki Batuhan’ı öldürüyordu: Panzehiri ise baba ciğeri oldu

İKİNCİ HAYATA BAŞLADI Yoğun bakıma alınan kuzenlerden Batuhan, durumu kötüleşince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada entübe edilen ve karaciğeri iflas eden gence babası Kenan Badak'ın karaciğerinin yüzde 68'i zorlu bir operasyonla nakledildi.

İkinci hayat şansı yakalayan Batuhan'ın doktoru Prof. Dr. Ekrem Kaya ise doğadan toplanan mantarlarla ilgili uyardı. Kaya, "Bu tarz zehirlenmelerin ölümcül sonuçları olabiliyor. İnsan mantar yemek için böyle bir riske girmemeli" dedi.