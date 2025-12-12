Balıkesir'de köygöçüren mantarı 16 yaşındaki Batuhan’ı öldürüyordu: Panzehiri ise baba ciğeri oldu

ÇİĞ MANTAR TÜKETTİ
Balıkesir Karesi'de 28 Kasım'da halasının oğlu Erdoğan Demirparmak ile ormana mantar toplamaya giden Batuhan Badak (16), buldukları 'köygöçüren' mantarlarından birini çiğ olarak tüketti.
İkili, akşam ise mantarları mangalda pişirip yedi. Ertesi gün karın ağrısı ve bulantı şikayeti yaşayan kuzeni ve Batuhan, baba Kenan Badak tarafından hastaneye götürüldü.
Buradaki tedavinin ardından taburcu edilen kuzenler şikayetleri devam edince tekrar hastaneye başvurdu.
İKİNCİ HAYATA BAŞLADI
Yoğun bakıma alınan kuzenlerden Batuhan, durumu kötüleşince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada entübe edilen ve karaciğeri iflas eden gence babası Kenan Badak'ın karaciğerinin yüzde 68'i zorlu bir operasyonla nakledildi.
İkinci hayat şansı yakalayan Batuhan'ın doktoru Prof. Dr. Ekrem Kaya ise doğadan toplanan mantarlarla ilgili uyardı. Kaya, "Bu tarz zehirlenmelerin ölümcül sonuçları olabiliyor. İnsan mantar yemek için böyle bir riske girmemeli" dedi.
Batuhan'ı mantar toplamaya götüren Erdoğan Demirparmak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.