'Sındırgı-Simav depremleri Santorini’dekilere benziyor'

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nden volkan bilimci Prof. Dr. Özgür Karaoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ile Kütahya'nın Simav ilçelerindeki depremlerin çoğunun bilinen fay hatlarının dışındaki alanlarda gerçekleştiğini, sarsıntıların bu yönüyle Santorini Adası'ndaki depremlerle benzerlik gösterdiğini belirtti. Magma hareketiyle ilgili depremler incelediğinde çok büyük depremler oluşmadığının görüldüğünü dile getiren Karaoğlu, "Bu depremlerin uzun soluklu olarak devam ettiğini görüyoruz. En yakın örneğimiz, Santorini örneğinde olduğu gibi. Burada da son 25 yılda en az üç kere 8-10 yılda bir magma yerleşiminden kaynaklı deprem fırtınaları yaşanmıştır" diye konuştu.