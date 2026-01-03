Balıkesir’de restorana tüfekli saldırı! 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, G.T. (42) isimli şahıs, Kızko Sahili'nde bir restorana giderek mekan sahibi A.E.'den bir şişe alkollü içecek istedi. Ancak işletmenin sahibi bu isteği olumsuz yanıtladı. Mekan sahibiyle tartışan G.T. daha sonra restorandan uzaklaştı ve iki saat sonra işletmeye elinde bir tüfekle yeniden girdi.

Saldırgan, kapıdan girer girmez tüfekle etrafa gelişigüzel ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan ve 2026'nın ilk saatlerinde gerçekleşen saldırıda, Gömeç Belediyespor Tesislerinde çalışan ve arkadaşı olan mekan sahibine yardım için restoranda bulunan H.D.(36), Z.A., mekan sahibi A.E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Saldırgan G.T. ise, tüfekle mekandan uzaklaştı. Saldırıda H.D. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Z.A.'nın ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Mekan sahibi A.E. ve ismi öğrenilemeyen kadının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.