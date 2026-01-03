Balıkesir’ Belediyesi’nden yardım eli!

Balıkesir'de kışın zorlu hava şartlarına rağmen geçimini sokakta ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan bir vatandaşın yerel basına yansıyan zorlu yaşam hikâyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Konuya kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Ahmet Akın, emekçi vatandaşın yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için ekiplere talimat verdi.

"VATANDAŞLAR YALNIZ DEĞİL, BİZ VARIZ"

Kışın zorlu hava şartlarında dışarda, üşüyen ve kimsesiz hiçbir vatandaşı bırakmamakta kararlı olduklarını dile getiren Başkan Akın, "Bu zorlu kış şartlarında tüm vatandaşlarımıza ulaşmak, onların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Vatandaşımızın derdi, bizim derdimizdir. Daima bu bilinçle hareket ediyoruz. Yerel basınımızda yer alan hikâyesiyle yüreğimize işleyen hemşehrimiz için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Benim hemşehrim soğukta üşürken ben ısınamam. Talimatı verdim. Ekip arkadaşlarım, emekçi vatandaşımızın şartlarını iyileştirmek için çalışmalara başladılar. Balıkesir'de hiçbir vatandaşımız yalnız değil, biz varız" ifadelerini kullandı.

SESİMİN HIZLI DUYULMASINA ŞAŞIRDIM!"

Başkan Akın'ın talimatıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilgili birim yetkilileri, vatandaşın bulunduğu noktaya giderek birebir görüşme gerçekleştirdi. Soğuk hava şartlarında çalışmanın zorluğunu dile getiren vatandaşın daha sağlıklı ve insani şartlarda hizmet verebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı kendisine iletildi. Kısa sürede gerçekleşen ziyaret ve çözüm odaklı yaklaşım karşısında duygulanan emekçi vatandaş, sesinin bu denli hızlı duyulmasından dolayı şaşırdığını ve mutluluk yaşadığını ifade etti.