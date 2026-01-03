Haberler Balıkesir Balıkesir'de kaybolan Elif Kumral'dan 7 gündür haber yok! Görgü tanıkları o geceyi anlattı! Balıkesir'de kaybolan Elif Kumral'dan 7 gündür haber yok! Görgü tanıkları o geceyi anlattı! Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumral için arama çalışmaları 7 gündür aralıksız devam ediyor. Kumral'ın kaybolduğu gece bölgede olan gençler olaya ilişkin çarpıcı ayrıntıları aktardı. İşte sır olayın şoke eden detayları...









Elif Kumal'ın kaybolduğu gece, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yapan 5 genç, yaşadıklarını yetkililere anlattı. Gençler, Elif Kumal'ın kamp yaptığı noktaya yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede olduklarını belirterek, Cumartesi akşamı saat 21.30 sularında yaklaşık yarım saat boyunca silah sesleri duyduklarını söyledi. Silah seslerinin ardından bölgede müzik seslerinin geldiği de ifade edildi. KOŞARAK GELEN ŞÜPHELİ ŞAHIS VE ARAÇ DETAYLARI Gençlerden biri, saat 23.30 – 00.00 civarında yaşanan dikkat çekici bir olayı şu sözlerle aktardı: "Silah seslerinden bir süre sonra, üzeri gri sweat ve gri eşofman olan bir abi koşarak yanımıza geldi. Bir aracın kaybolduğunu söyledi ve tarif etti. Yanımızdan araç geçip geçmediğini sordu. 'Geçmedi' deyince 'Of aga ya' diyerek geri döndü." Aynı tanık, bu olaydan 15-20 dakika sonra sarı farlı bir aracın, ardından yine 15-20 dakika sonra beyaz, off-road donanımlı bir aracın Yukarıyapıcı yoluna doğru ilerlediğini, beyaz aracın bölgede dolaşıp tekrar geri döndüğünü anlattı.

"BİZE KAYIP OLDUĞU SÖYLENMEDİ" Kamp yapan gençler, olay sırasında kendilerine herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığını vurguladı: "Bize 'kız arkadaşım kayboldu' gibi bir şey söylenmedi. Koşarak geldiği için acil bir durum olduğunu da düşünmedik. Bir kadın şahsın kayıp olduğunu ertesi gün öğrendik." SEVGİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Elif Kumal'ın 27 Aralık'ta, erkek arkadaşı Enis G. (37) ve arkadaşları Yavuz ile birlikte kamp yaptığı, 28 Aralık saat 12.09'da Enis G.'nin jandarmaya başvurarak Elif'in gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Enis G. ve Yavuz, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bölgedeki güvenlik kameralarında Elif Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğine dair hiçbir görüntüye ulaşılamadı.