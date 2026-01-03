Kamp alanında kayboldu! Elif Kumal'ın telefonu en son o bölgeden sinyal verdi

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Yukarıyapıcı Göleti'nde 27 Aralık'ta Elif Kumal (33), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşlarıyla kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da Enis G. kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden haber alamadığını söyledi.

SEVGİLİSİ ADLİ KONTROLLE SALIVERİLDİ

İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı ancak genç kızın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Gözaltına alınan Enis G. ile kampta birlikte oldukları öğrenilen Yavuz isimli arkadaşı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan Elif'in otomobiline ait olduğu değerlendirilen ve bölgede bulunan ön tampon parçasının başka bir araca ait olduğu belirlendi.