Haberler Balıkesir Elif Kumal'a ne oldu? 'Bir kayıp vakası değil organize cinayet' Elif Kumal'a ne oldu? 'Bir kayıp vakası değil organize cinayet' Son dakika haberleri...Balıkesir'de sevgilisi Enis G. ile kamp yaparken kaybolduğu iddia edilen Elif Kumal'ın ağabeyi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İbrahim Kumal 'Şüphelerin odağında Enis G. var. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çok çelişki var' dedi.









Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yaptığı sırada aralarında çıkan tartışma üzerine aracına binip bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8. günde 27 jandarma ekibi ve 121 personelle sürüyor. Çalışmalar AFAD koordinesinde jandarma, polis, su altı arama ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları ve İzmir, Manisa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen takviye ekiplerin de katılımıyla gölet ve çevresinde karadan, havadan ve su altından arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Göletin alt tarafında, Elif Kumal'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede 5 arkadaş kamp yaptıklarını belirtti. O gece silah sesleri duyduklarını ifade eden gençlerden biri "Saat 21.30 sıralarında bayağı bir silah sesi duyduk. Yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi.Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri kapşonlu ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti. Bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine 'Of aga ya, of' diyerek geri döndü ve uzaklaştı. Ardından 15-20 dakika sonra sarı farlı bir arabanın, göletin bizim yanımızdan geçmeden Yukarıyapıcı yoluna doğru gittiğini gördüm.Onun arkasından yine 15-20 dakika sonra beyaz bir araç geldi.