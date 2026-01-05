Elif’ten acı haber geldi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cesedi, Yukarıyapıcı Göleti'nde bulundu. Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal'ın bulunması amacıyla 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütüldü. 41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftliklerini, depoları ve çok sayıda noktayı araştırdı. Jandarma dalgıçları, gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalıştı.

ARAÇ SONRA ÇIKARILACAK

Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek verdi. Fırtınanın etkili olduğu bölgede, Bandırma'nın Edincik, Erdek'in Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar mahallelerinin üst bölgelerine de ekipler sevk edildi. Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etti. Ekiplerce araçtan çıkarılan Kumal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kumal'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu arada otomobilin göletten çıkarılması için daha sonra çalışma yapılacağı öğrenildi.

BERİVAN 7 GÜNDÜR KAYIP

İzmir'in Pınarbaşı semtinde yaşayan Berivan Yılmaz'dan (23) 7 gündür haber alınamıyor. Durum emniyet birimlerine bildirilirken, Berivan Yılmaz'ın, evden ayrıldıktan sonra bir süre telefonla konuşarak, ikametlerine yakın bir noktada bulunan ormanlık alana doğru yürümesi çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan genç kızın kaybolmadan kısa süre önce bazı akrabalarının bulunduğu bir adrese gittiği, burada kısa süre kaldıktan sonra "sigara içip geri döneceğini" söyleyerek dışarı çıktığı ve bir daha geri dönmediği iddia edildi.

BURAK DA HER YERDE ARANIYOR

Kütahya'da da yüzde 40 zihinsel engeli olan Burak Duran (27), "hava alacağım" diyerek çıktığı evine 4 gündür geri dönmedi. Olay, Kütahya Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İhbarın ardından emniyet güçleri tarafından Kütahya genelinde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri, Burak Duran'ın kaybolduğu saatten itibaren bulunabileceği tüm güzergâhlar ve alanlarda aramalarını sürdürürken, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.