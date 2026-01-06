Balıkesir'de Yukarıyapıcı Göleti'nde ölü bulunmuştu! Elif Kumal'ın aracında şüphe çeken detaylar!

Olaya ilişkin Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, arama çalışmalarının 7'nci günündeyaptığı açıklamada, Enis G.'nin 28 Aralık sabahı kendisini aradığını belirterek, "Beni aradı, benimle iletişim kurarken, 'Arabanın kapıları kilitli' diye bir ifade kullandığını söylüyor, Elif'in onu arayıp. Ne yapması lazım? Bütün jandarma, polis yığması lazım değil mi? Ben ne zaman haber aldım? 11.23. Karakollara 12.00 civarı, 12.00'dan sonra haber gidiyor. Darbedilme var, havalara ateş açılma var, şahitlerimiz var. Arabanın kapılarının kilitli olduğu söylenen ben. Panik yapılması gereken kaç sebep sayabilirim size? Bir sürü suç sayıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Elif Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı otomobili, sabah saatlerinde vinç tarafından Yukarıyapıcı Göleti'nden çıkarıldı. Sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görülen otomobilde, olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

ARACINDA KAFA KARIŞTIRAN DETAYLAR!

Göletten çıkarılmasının ardından görüntülenen aracın sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü. Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının Elif Kumal'ın aracına ait olduğu da kesinleşti.

Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğunun anlaşıldığı öğrenildi.