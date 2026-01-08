Balıkesir'de gölette cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın son konuşması ortaya çıktı! Akıllı saatte dikkat çeken detay

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı Enise G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Elif Kumal'ın bulunması amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD ekiplerince arama çalışması yürütülmüş, çok sayıda noktada arama çalışması yapılmıştı.

KIRIK ARAÇ PARÇASI ELİF'İN ARACINA AİT ÇIKTI

Elif Kumal'a ait araçta yapılan incelemelerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı belirlendi. Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu da kesinleşti.

Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğu anlaşıldı.