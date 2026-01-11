Balıkesir’in başkanvekili kumar batağına düşmüş

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili, İmar Komisyonu Başkanı ve Balıkesirspor Başkan Yardımcısı CHP'li Ferit Gündoğdu ve şoförü Emircan Kofoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Ferit Gündoğdu hakkında "nüfuz ticareti" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları bulunuyor. İddialar, belediye içindeki konumu ve yetkileri kullanarak bazı kişi ve gruplara menfaat sağladığı, bu süreçte maddi kazanç elde ettiği yönünde yoğunlaşıyor. Soruşturmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ferit Gündoğdu'nun uzun süredir devam eden yüksek meblağlı kumar borçlarının da yer aldığı belirtildi. Bu borçların zamanla kontrol edilemez hale gelmesi üzerine Gündoğdu'nun ciddi bir maddi sıkışmışlık yaşadığı ifade edildi. Dosyada, ailesinden özellikle maddi durumu güçlü olan ağabeyinden uzun süre destek aldığı ancak bu desteğin bir sürede kesildiği de yer aldı.