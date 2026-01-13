Balıkesir'deki feci kazada Münevver Karabulut detayı! İkisi de hayatını kaybetti! Bakın onlar kim çıktı...

Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak 2026 günü saat 15.57 sıralarında Susurluk Ömerköy mevkiinde İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan 34 FBC 585 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine ekipler saat 15.59'da harekete geçti. Karesi Grup Amirliği'nden 1 araç ve 4 personel olay yerine sevk edilirken, ekipler saat 16.23'te kaza mahalline ulaştı. Yapılan incelemede, araçta 1 sürücü ve 2 yolcunun bulunduğu belirlendi.

2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesi, yeni yılda yaşanan bu trafik kazasıyla bir kez daha acı haberle sarsıldı. Hayatını kaybeden Hüseyin Karabulut ile Hafize Karabulut'un Münevver'in amcası ve yengesi olduğu ortaya çıktı.