Bandırma dış ticarette bölgenin lokomotifi

BANDIRMA, 2025 yılında dış ticarette bölgenin lokomotifi olarak öne çıktı. Bandırma Gümrüğü'nde geçen yıl 725 milyon 619 bin 207 dolar ihracat, 1 milyar 473 milyon 387 bin 993 dolar ithalat ve 4 milyar 129 milyon 69 bin 332 lira vergi tahsilatı gerçekleştirildi. Yıllık işlem hacmi grafiklerinde ithalat ve ihracat rakamları, beyanname sayıları, araç ve yolcu trafiği ile vergi gelirlerinde düzenli artış gözlemlenirken, Bandırma'nın bölge ekonomisinin lokomotif merkezlerinden biri hâline geldiği vurgulandı.