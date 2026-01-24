Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasında, Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Balıkesir Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."