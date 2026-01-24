Balıkesir Gönen'de imar var ama altyapı yok! Balıkesir Gönen'de imar var ama altyapı yok! SUAT SALGIN









Balıkesir'de CHP'li Gönen Belediyesi'nin en temel görevleri arasında yer alan yol yapım ve altyapı hizmetlerini uzun süredir yerine getirmemesi, vatandaşların tepkisini büyütüyor. İmarı bulunan, yapı ruhsatı verilen bölgede yol ve altyapının olmaması, mahalle sakinlerini adeta çamura mahkûm etti.





BELEDİYE İLGİSİZ

Hasanbey Mahallesi sakinlerinden Hande Neriman Bostancıoğlu, yaşanan duruma tepki göstererek, "Burada ev yaptırdık. Komşularımızla birlikte artık bıkmış durumdayız. Böyle bir belediyecilik olamaz. Oy istemeye gelince çok aktifler ama icraata gelince ortada kimse yok" dedi. Bostancıoğlu, Gönen Belediyesi'ne defalarca bildirim yapılmasına rağmen hiçbir somut adım atılmadığını, vatandaşların uzun süredir çamur, bozuk yollar ve ulaşım sorunlarıyla baş başa bırakıldığını ifade etti.