Balıkesir Gönen’de imar var ama altyapı yok!

Balıkesir'de CHP'li Gönen Belediyesi'nin en temel görevleri arasında yer alan yol yapım ve altyapı hizmetlerini uzun süredir yerine getirmemesi, vatandaşların tepkisini büyütüyor. İmarı bulunan, yapı ruhsatı verilen bölgede yol ve altyapının olmaması, mahalle sakinlerini adeta çamura mahkûm etti.
BELEDİYE İLGİSİZ
Hasanbey Mahallesi sakinlerinden Hande Neriman Bostancıoğlu, yaşanan duruma tepki göstererek, "Burada ev yaptırdık. Komşularımızla birlikte artık bıkmış durumdayız. Böyle bir belediyecilik olamaz. Oy istemeye gelince çok aktifler ama icraata gelince ortada kimse yok" dedi. Bostancıoğlu, Gönen Belediyesi'ne defalarca bildirim yapılmasına rağmen hiçbir somut adım atılmadığını, vatandaşların uzun süredir çamur, bozuk yollar ve ulaşım sorunlarıyla baş başa bırakıldığını ifade etti.
Hasanbey Mahallesi'nde imar planı bulunmasına, inşaat izinleri verilmesine ve yerleşimin başlamasına rağmen, yol yapılmaması ve altyapı hizmetlerinin sağlanmaması mağduriyet yarattı. Özellikle yağışlı havalarda mahallenin adeta çamur deryasına döndüğü belirtiliyor. Vatandaşlar, CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz başta olmak üzere belediye yönetimine açık çağrıda bulunarak, verilen sözlerin tutulmasını ve Hasanbey Mahallesi'nin yıllardır çözülemeyen yol ve altyapı sorununun artık gecikmeden giderilmesini talep ediyor.