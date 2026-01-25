Balıkesir’de baba yüreği soğuğa geçit vermedi

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde, bir baba okula giden kızının otobüs beklerken ıslanmaması ve soğuktan korunması için branda ve ahşap kullanarak elleriyle bir durak inşa etti. Baba Şadi Arslan "Kızım haftanın her günü yollarda. Yağmurda ıslanmasına soğukta üşümesine gönlüm razı olmadı aklı hep ondaydı otobüsün durduğu yere bir durak yapayım da en azından ıslanmasın, soğuktan korunsun istedim" ifadelerini kullandı.

KENDİ İMKANLARINI KULLANDI

EDREMİT'TE yaşayan Şadi Arslan, lise 2. sınıf öğrencisi olan kızı Hazal Arslan'ın soğuk ve yağmurlu havalarda otobüs beklerken üşüyüp ıslanmasına razı olmadı. Bu konuda çözüm arayışına giren baba Arslan, mahalle muhtarıyla görüştü. Fakat babanın bu isteği belediye tarafından olumsuz sonuçlandı. Kara yollarına ait bölgede yer sorunu olduğu gerekçesiyle resmi bir durak yapılamadığını öğrenen Arslan, kolları sıvadı. Hem kızı hem de mahalle sakinleri için ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nde, kendi imkanlarıyla bir durak inşa etmeye karar verdi. Arslan, oturduğu sitedeki atıl durumda bulunan inşaat malzemelerini ve şeffaf brandaları kullandı. Baba Arslan,'ın bir durak inşa edeceğini öğrenen inşaatta çalışan ustaların da desteğiyle derme çatma bir durak yapıldı. Kızı Hazal'ı düşünen babanın çabasıyla inşa edilen durağı fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri de harekete geçti. Belediye ekipleri, söz konusu bölgeye yakın bir yere standartlara uygun modern bir durak yerleştirdi. Şadi Arslan, amacının kızını ve diğer öğrencileri olumsuz hava şartlarından korumak olduğunu belirterek, "O bölgede sığınacak bir yer yoktu. Soğukta üşüyorlardı bir durak yaparsam en azından kızım da diğer otobüs bekleyenlerde yararlanır düşüncesiyle yola çıktım" dedi. Hazal Arslan ise, "Biliyorum ki babam benim için her şeyi yapar çünkü benim en büyük şansım o. Ben dünyanın en iyi babasına sahibim" dedi.