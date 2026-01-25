Sındırgı’daki deprem gerilimi azalttı

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önceki gece meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "Sındırgı depremlerinin 167. gününde gece yarısı meydana gelen 5.1'lik deprem, bölgedeki gerilimi önemli ölçüde azalttı. O bölgede 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerle birlikte artçı deprem sayısı 25 bini geçti. 10 Ağustos tarihinden beri Sındırgı deprem aktivitesini AFAD istasyonlarını kullanarak, saniye saniye izlemeye devam ediyoruz. Biz benzer ana şok büyüklüğünde bir deprem bekliyorduk" dedi

'YERKABUĞU GERGİN'

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından aynı dakika içinde bu kez 4.2 ile sallandı. Aydınlı deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgede süren artçı sarsıntılara dikkat çekerek, yerkabuğundaki gerginliğin güneydoğuya doğru kaydığını söyleyerek, "Artçının artçıları sürecektir" ifadelerini kullandı.