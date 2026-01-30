Dilruba’nın katilinden kan donduran savunma

Balıkesir'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Hakim Bey hala olayın şokundayım. Dilruba'yı unutamıyorum. Kendisini bıçakladıktan sonra, yaşaması için 112'yi arayıp ekiplerin hemen gelmesini istedim. O yüzden 112'yi arayıp, ekiplerin hemen gelmesini söyledim. Üzgünüm, affınıza sığınıyorum" dedi.

'BALKONDAN ATLADIM'

Burak İnci, olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirterek, "Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce bana, üvey babası olan A.O.'nun sevgilisi olduğunu kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi. Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim. Mutfakta bulunan bıçakla ona saldırdım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.