Heyelanla gelen facia ucuz atlatıldı

Balıkesir'in savaştepe ilçesinde toprak kayması sonucu Bandırma- İzmir seferini yapan yolcu treni raydan çıktı, 1 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Kocabıyıklar Kölederesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma- İzmir seferini yapan yolcu treni, Bandırma istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken, bölgede toprak kayması meydana geldi. Zemindeki hareketlilik nedeniyle 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu tren raydan çıktı. Kazada yolculardan Zehra E. (16) hafif şekilde yaralandı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Kaza yerine çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. 3 kepçe ve 1 dozer yardımıyla toprak kayması olan bölge temizlenirken, lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bu süre içerisinde İzmir, Bandırma, Eskişehir ve Ankara seferleri iptal edildi. Çalışmalar 13 saat sürdü. Raydan çıkan lokomotif vinçle tekrar yerine oturtuldu. Ardından demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.